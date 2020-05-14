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Президент олимпийского комитета Италии: На 99,9 процентов чемпионат возобновится 13-го июня

Италия
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Президент олимпийского комитета Италии: На 99,9 процентов чемпионат возобновится 13-го июня
UA-Футбол
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Президент олимпийского комитета Италии Джованни Малаго высказался о возможном возобновлении Серии А.

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"Чемпионат Италии возобновится 13-го июня. Я уверен в этом на 99,9 процентов. Я не понимаю почему до сих пор ходят дискуссии. С другой стороны, до сих пор не ясно, когда турнир завершится", - заявил Малаго.

До этого, главный врач "Лацио" раскритиковал новый медицинский протокол.

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В статье: Серия А Джованни Малаго
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