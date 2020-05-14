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Мертенс просил Лукаку найти ему квартиру в Милане - бельгиец все ближе к Интеру

Италия
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Похоже, что "Челси" придется искать другого форварда

Мертенс просил Лукаку найти ему квартиру в Милане - бельгиец все ближе к Интеру
UA-Футбол
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Уже летом у Дриса Мертенса заканчивается контракт с "Наполи". Велика вероятность, что он не будет продлен.

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Главный претендент на футболиста - миланский "Интер". Tuttosport еще сильнее подогревает слухи. По их данным, Мертенс просил Ромелу Лукаку найти ему квартиру в Милане.

Это только сильнее намекает на трансфер в "Интер". Другим претендентом на Дриса считался "Челси", но похоже, что лондонцы не смогут подписать форварда.

Напомним, что в текущем сезоне Мертенс стал лучшим бомбардиром "Наполи" в истории.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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