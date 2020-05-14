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Мертенс просил Лукаку найти ему квартиру в Милане - бельгиец все ближе к Интеру
Похоже, что "Челси" придется искать другого форварда
Уже летом у Дриса Мертенса заканчивается контракт с "Наполи". Велика вероятность, что он не будет продлен.
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Главный претендент на футболиста - миланский "Интер". Tuttosport еще сильнее подогревает слухи. По их данным, Мертенс просил Ромелу Лукаку найти ему квартиру в Милане.
Это только сильнее намекает на трансфер в "Интер". Другим претендентом на Дриса считался "Челси", но похоже, что лондонцы не смогут подписать форварда.
Напомним, что в текущем сезоне Мертенс стал лучшим бомбардиром "Наполи" в истории.
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