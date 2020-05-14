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Лацио отмечает 20-летие с последнего Скудетто - тогда за орлов играли Симеоне, Недвед и Неста

Италия
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Смогут ли повторить подвиг в этом году?

Лацио отмечает 20-летие с последнего Скудетто - тогда за орлов играли Симеоне, Недвед и Неста
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Последним чемпионов XX века в Серии А был итальянский "Лацио". Сегодня римский клуб празднует 20 лет с момента данного события.

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В том году римляне до самого конца боролись за золотые медали с туринским "Ювентусом". Однако в последнем туре они сумели добыть важнейшие три очка и команда Свен-Йорана Эрикссона праздновала триумф (второе Скудетто в своей истории).

Чтобы лишний раз оценить величие этой команды, нужно просто посмотреть на их состав. За них играли Павел Недвед, Диего Симеоне, Хуан Верон, Синиша Михайлович. Это "золотой" состав римского клуба.

Отметим, что в текущем сезоне "Лацио" может вновь завоевать Скудетто - они отстают от лидера на 1 пункт.

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В статье: Павел Недвед Диего Симеоне Свен-Йоран Эрикссон Лацио (Рим) Синиша Михайлович Хуан Себастьян Верон
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