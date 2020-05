Лацио отмечает 20-летие с последнего Скудетто - тогда за орлов играли Симеоне, Недвед и Неста

Последним чемпионов XX века в Серии А был итальянский "Лацио". Сегодня римский клуб празднует 20 лет с момента данного события.

В том году римляне до самого конца боролись за золотые медали с туринским "Ювентусом". Однако в последнем туре они сумели добыть важнейшие три очка и команда Свен-Йорана Эрикссона праздновала триумф (второе Скудетто в своей истории).

Чтобы лишний раз оценить величие этой команды, нужно просто посмотреть на их состав. За них играли Павел Недвед, Диего Симеоне, Хуан Верон, Синиша Михайлович. Это "золотой" состав римского клуба.

Latest piece for @TheAthleticUK |Today marks the 20th anniversary of Lazio’s last Scudetto. I spoke to Sven Goran Eriksson about one of the greatest sides ever assembled https://t.co/PGR6qIbsdY#Lazio pic.twitter.com/bCZ6XpbsRf