"Бог вернулся и следит за вами". Ибрагимович прибыл в Италию

Итальянские клубы продолжают собирать зарубежных футболистов для подготовки к сезону. Сегодня вернулся Златан Ибрагимович.

Он сдал два отрицательных тест на коронавирус, но ему все равно придется пробыть на карантине неделю.

"Бог вернулся и следит за вами", - прокомментировал швед свое прибытие.

God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx