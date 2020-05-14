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"Бог вернулся и следит за вами". Ибрагимович прибыл в Италию

Италия
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Впереди его ждет карантин

"Бог вернулся и следит за вами". Ибрагимович прибыл в Италию
UA-Футбол
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Итальянские клубы продолжают собирать зарубежных футболистов для подготовки к сезону. Сегодня вернулся Златан Ибрагимович.

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Он сдал два отрицательных тест на коронавирус, но ему все равно придется пробыть на карантине неделю.

"Бог вернулся и следит за вами", - прокомментировал швед свое прибытие.

Напомним, что уже со следующей неделе в Италии начинаются групповые тренировки.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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