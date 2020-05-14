Италия
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"Бог вернулся и следит за вами". Ибрагимович прибыл в Италию
Впереди его ждет карантин
Итальянские клубы продолжают собирать зарубежных футболистов для подготовки к сезону. Сегодня вернулся Златан Ибрагимович.
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Он сдал два отрицательных тест на коронавирус, но ему все равно придется пробыть на карантине неделю.
"Бог вернулся и следит за вами", - прокомментировал швед свое прибытие.
God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 14, 2020
Напомним, что уже со следующей неделе в Италии начинаются групповые тренировки.
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