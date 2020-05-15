Аталанта и еще 8 клубов отказываются возобновлять тренировки. Причина – медицинский протокол Серии А

Девять клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки с 18 мая, так как недовольны медицинским протоколом лиги, как сообщает интернет-портал Football Italia.

По данным источника, возвращаться к сессиям отказываются "Милан", "Интер", "Наполи", "Фиорентина, "Кальяри", "Аталанта", "Верона", "Сампдория" и "Дженоа". Клубы выступают против медицинского протокола, согласно которому вся команда будет отправлена на двухнедельный карантин, если COVID-19 обнаружат хотя бы у одного из футболистов или сотрудников клуба.

Итальянские клубы хотят, чтобы тренировочный процесс был возобновлен по примеру Бундеслиги, где в случае заражения коронавирусом на карантин отправляется только инфицированный игрок, а остальные исполнители просто проходят тесты.

Также боссы клубов считают, что медиков нельзя считать ответственными за заболевания сотрудников или игроков с юридической точки зрения.