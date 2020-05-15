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Интер и Ювентус готовы выложить за полузащитника Брешии 40 миллионов евро

Италия
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Но клуб не готов отпускать своего игрока меньше чем за 50 миллионов

Интер и Ювентус готовы выложить за полузащитника Брешии 40 миллионов евро
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"Интер" и "Ювентус" не оставляют попыток подписать полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, оба клуба предлагают за 20-летнего итальянца 35 миллионов евро плюс еще 5 в виде потенциальных бонусов, однако президент "Брешии" Массимо Челлино хочет выручить за игрока 50 миллионов евро. Сообщается, что Челлино также выступает против того, чтобы отпускать Тонали в аренду с обязательным правом выкупа.

На счету Тонали 1 гол и 5 результативных передач в 24 матчах за "Брешию" в сезоне-2019/20.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Брешиа (Брешиа) Сандро Тонали
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