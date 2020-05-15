  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер отклонил предложение Арсенала по трансферу Николо Бареллы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер отклонил предложение Арсенала по трансферу Николо Бареллы

Италия
(1 голосов)

Лондонцы ищут молодого полузащитника

Интер отклонил предложение Арсенала по трансферу Николо Бареллы
Новина українською

"Интер" отклонил запрос лондонского "Арсенала" по полузащитнику Николо Барелле, сообщает FC Inter News.

Как пишет источник, "Арсенал" ищет молодого полузащитника и Барелла заинтересовал "канониров". Однако миланский клуб не намерен расставаться с футболистом и даже вести переговоры о трансфере с другими клубами.

Николо — воспитанник "Кальяри". За основную команду "островитян" он начал выступать в 2014 году. В "Интер" Барелла перешёл летом 2019 года на правах аренды с обязательным выкупом.

В нынешнем сезоне Барелла принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей и 6 результативных передач, а также заработал 11 жёлтых карточек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Николо Барелла
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...