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Интер отклонил предложение Арсенала по трансферу Николо Бареллы
Лондонцы ищут молодого полузащитника
"Интер" отклонил запрос лондонского "Арсенала" по полузащитнику Николо Барелле, сообщает FC Inter News.
Как пишет источник, "Арсенал" ищет молодого полузащитника и Барелла заинтересовал "канониров". Однако миланский клуб не намерен расставаться с футболистом и даже вести переговоры о трансфере с другими клубами.
Николо — воспитанник "Кальяри". За основную команду "островитян" он начал выступать в 2014 году. В "Интер" Барелла перешёл летом 2019 года на правах аренды с обязательным выкупом.
В нынешнем сезоне Барелла принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей и 6 результативных передач, а также заработал 11 жёлтых карточек.