Гаттузо попытается убедить Милика и Мертенса остаться в клубе

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо надеется убедить полузащитника Дриса Мертенса и нападающего Аркадиуша Милика остаться в неаполитанском клубе, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Гаттузо пообещал футболистам значительную роль в игре команды в следующем сезоне. Сообщается, что специалист также надеется договориться с полузащитником Петром Зелиньски о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что Милик готов покинуть "Наполи" и перейти в "Ювентус", а в услугах Мертенса заинтересованы "Манчестер Юнайтед", лондонские "Арсенал" и "Челси", "Ливерпуль", а также миланский "Интер".