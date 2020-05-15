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Гаттузо попытается убедить Милика и Мертенса остаться в клубе

Италия
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Игроками интересовались клубы из Англии

Гаттузо попытается убедить Милика и Мертенса остаться в клубе
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо надеется убедить полузащитника Дриса Мертенса и нападающего Аркадиуша Милика остаться в неаполитанском клубе, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Гаттузо пообещал футболистам значительную роль в игре команды в следующем сезоне. Сообщается, что специалист также надеется договориться с полузащитником Петром Зелиньски о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что Милик готов покинуть "Наполи" и перейти в "Ювентус", а в услугах Мертенса заинтересованы "Манчестер Юнайтед", лондонские "Арсенал" и "Челси", "Ливерпуль", а также миланский "Интер".

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Аркадиуш Милик
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