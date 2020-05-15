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Все на месте: Игуаин прибыл в Италию и две недели проведет на карантине

Италия
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"Ювентус" собрал всех иностранцев

Все на месте: Игуаин прибыл в Италию и две недели проведет на карантине
UA-Футбол
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Уже вторую неделю в Италии продолжаются индивидуальные тренировки. А в следующих понедельник разрешено начать групповые занятия.

Однако не все футболисты "Ювентуса" приступили к работе. Многие зарубежные футболисты не успели вернуться в Италию до 4-го мая.

Как сообщает Football Italia, Гонсало Игуаин только сегодня вернулся в Италию. Долгое время он пробыл в Аргентине, так как был рядом с больной матерью. Две недели "Пипита" пробудет на карантине.

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На прошлой неделе еще один футболист "Ювентус" вернулся из Франции.

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин)
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