Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все на месте: Игуаин прибыл в Италию и две недели проведет на карантине
"Ювентус" собрал всех иностранцев
Уже вторую неделю в Италии продолжаются индивидуальные тренировки. А в следующих понедельник разрешено начать групповые занятия.
Однако не все футболисты "Ювентуса" приступили к работе. Многие зарубежные футболисты не успели вернуться в Италию до 4-го мая.
Как сообщает Football Italia, Гонсало Игуаин только сегодня вернулся в Италию. Долгое время он пробыл в Аргентине, так как был рядом с больной матерью. Две недели "Пипита" пробудет на карантине.
На прошлой неделе еще один футболист "Ювентус" вернулся из Франции.