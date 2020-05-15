Италия
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Ибрагимович уже тренируется с Миланом
Златану карантин ни к чему
Вчера сообщалось, что Златан Ибрагимович, пусть с небольшим опозданием, но все же вернулся в Италию.
Сегодня он сразу приступил к индивидуальным тренировкам. Сначала отмечалось, что ему понадобится пробыть на карантине, но форвард сдал два отрицательных тест на коронавирус.
Guess whoZ back in town #SempreMilan pic.twitter.com/DEUMquxflp— AC Milan (@acmilan) May 15, 2020
Ранее сообщалось, что летом Златан покинет "Милан".
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