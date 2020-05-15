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Ибрагимович уже тренируется с Миланом

Италия
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Златану карантин ни к чему

Ибрагимович уже тренируется с Миланом
UA-Футбол
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Вчера сообщалось, что Златан Ибрагимович, пусть с небольшим опозданием, но все же вернулся в Италию.

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Сегодня он сразу приступил к индивидуальным тренировкам. Сначала отмечалось, что ему понадобится пробыть на карантине, но форвард сдал два отрицательных тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что летом Златан покинет "Милан".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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