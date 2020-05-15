Ибрагимович уже тренируется с Миланом

Вчера сообщалось, что Златан Ибрагимович, пусть с небольшим опозданием, но все же вернулся в Италию.

Сегодня он сразу приступил к индивидуальным тренировкам. Сначала отмечалось, что ему понадобится пробыть на карантине, но форвард сдал два отрицательных тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что летом Златан покинет "Милан".