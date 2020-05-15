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Кьеллини: Иногда Видаль выпивал больше, чем нужно. Алкоголь - его слабость

Италия
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Это не мешало ему играть на высшем уровне

Кьеллини: Иногда Видаль выпивал больше, чем нужно. Алкоголь - его слабость
UA-Футбол
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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о главной проблеме его экс-товарища по клубу Артуро Видаля.

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"Футболист не дьявол и не святой. Иногда Видаль уходил и выпивал немного больше, чем нужно. Можно сказать, что алкоголь был его слабостью.

Однако это не ставит под сомнение его заслуги и человеческие качества. Важно то, какой урон это принесет команде. Иногда Аруторо был немного веселее, чем следовало бы. Но он не играл хуже от этого", - заявил Кьеллини.

По предварительным данным, высока вероятность, что Видаль вновь будет играть в Серии А.

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В статье: Артуро Видаль Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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