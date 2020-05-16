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Серия А может быть доиграна в формате плей-офф

Италия
(1 голосов)

Такой вариант не стали исключать

Серия А может быть доиграна в формате плей-офф
Новина українською

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возобновлении чемпионата.

"У нас есть опасения по поводу протокола, согласно которому одно заражение отправит всю команду на карантин. Мы серьезно и внимательно подойдем к этому вопросу, чтобы избежать напряженных отношений, что лишний раз может стать препятствием к возобновлению сезона.

Идею провести плей-офф мы не отбрасываем. Нужно быть готовым ко всем вариантам. Сейчас есть вероятность, что Серия А возобновится 13 июня в плотном графике. Тем не менее нужно быть готовым ко всему, поэтому мы рассматриваем все возможности, включая плей-офф", – сказал Гравина Rai.

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В статье: Габриэле Гравина
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Комментарии (0)
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cavo48
16.05.2020 в 11:03
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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