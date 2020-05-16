Три игрока Ромы выбыли с травмами за неделю тренировок

"Рома" потеряла трех игроков из-за травм, сообщает RomaPress.

С момента возобновления индивидуальнх тренировок прошло чуть более недели, и за это время в лазарет "волков" попали Пау Лопес, Даниэль Фусато и Диего Перотти.

У Лопеса проблема с запястьем, у Перотти – мышечная травма левого бедра, а у Фусато – травма мышцы правого бедра.

В Серии А планируют возобновить сезон 13 июня.