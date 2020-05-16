Италия
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Три игрока Ромы выбыли с травмами за неделю тренировок
Очевидно, не все возвращаются в должной форме
"Рома" потеряла трех игроков из-за травм, сообщает RomaPress.
С момента возобновления индивидуальнх тренировок прошло чуть более недели, и за это время в лазарет "волков" попали Пау Лопес, Даниэль Фусато и Диего Перотти.
У Лопеса проблема с запястьем, у Перотти – мышечная травма левого бедра, а у Фусато – травма мышцы правого бедра.
В Серии А планируют возобновить сезон 13 июня.
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