  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Три игрока Ромы выбыли с травмами за неделю тренировок
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три игрока Ромы выбыли с травмами за неделю тренировок

Италия
(1 голосов)

Очевидно, не все возвращаются в должной форме

Три игрока Ромы выбыли с травмами за неделю тренировок
Новина українською

"Рома" потеряла трех игроков из-за травм, сообщает RomaPress.

С момента возобновления индивидуальнх тренировок прошло чуть более недели, и за это время в лазарет "волков" попали Пау Лопес, Даниэль Фусато и Диего Перотти.

У Лопеса проблема с запястьем, у Перотти – мышечная травма левого бедра, а у Фусато – травма мышцы правого бедра.

В Серии А планируют возобновить сезон 13 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...