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Мертенс склоняется к переходу в Интер
Челси проиграл борьбу за бельгийца?
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может стать игроком "Интера" в летнее межсезонье, сообщает издание Corriere della Sera.
В подписании бельгийского форварда был также заинтересован "Челси", который уже начал с ним переговоры. Однако 33-летний игрок предпочел вариант с "нерадзурри".
Стороны договорились о двухлетнем контракте на 10 миллионов евро. Кроме того, Мертенс получит подписной бонус в размере 4 млн.
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