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Мертенс склоняется к переходу в Интер

Италия
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Челси проиграл борьбу за бельгийца?

Мертенс склоняется к переходу в Интер
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Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может стать игроком "Интера" в летнее межсезонье, сообщает издание Corriere della Sera.

В подписании бельгийского форварда был также заинтересован "Челси", который уже начал с ним переговоры. Однако 33-летний игрок предпочел вариант с "нерадзурри".

Стороны договорились о двухлетнем контракте на 10 миллионов евро. Кроме того, Мертенс получит подписной бонус в размере 4 млн.

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В статье: Интер (Милан) Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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