Мертенс склоняется к переходу в Интер

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может стать игроком "Интера" в летнее межсезонье, сообщает издание Corriere della Sera.

В подписании бельгийского форварда был также заинтересован "Челси", который уже начал с ним переговоры. Однако 33-летний игрок предпочел вариант с "нерадзурри".

Стороны договорились о двухлетнем контракте на 10 миллионов евро. Кроме того, Мертенс получит подписной бонус в размере 4 млн.