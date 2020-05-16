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Марчелло Липпи: Меня тошнит от этой ситуации. Почему не разрешают возобновить Серию А?
Легендарный наставник недоволен положением дел на родине
Бывший главный тренер национальной сборной Италии Марчелло Липпи поделился мыслями насчет текущей ситуации вокруг футбола в Италии и Серии А.
"Меня тошнит от нынешней ситуации, она просто бесит меня. Каждый день только и слышно, что мы все заодно, но затем каждый делает что хочет, как среди научных сотрудников, так и среди политиков.
На дворе 2020 год, мы отправляем зонды на Марс, но не можем найти вакцину от коронавируса?
Почему не разрешают возобновить футбол в Италии? Сейчас все не так, как два месяца назад, когда по нам прошлось цунами. Теперь вирус не так силен, больницы теперь могут организовать свою деятельность.
В футболе столько демагогии. Это огромная индустрия, и к ней нужно относиться именно так", – поделился Марчелло Липпи для Radio Deejay.