  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Марчелло Липпи: Меня тошнит от этой ситуации. Почему не разрешают возобновить Серию А?
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марчелло Липпи: Меня тошнит от этой ситуации. Почему не разрешают возобновить Серию А?

Италия
(1 голосов)

Легендарный наставник недоволен положением дел на родине

Марчелло Липпи: Меня тошнит от этой ситуации. Почему не разрешают возобновить Серию А?
Новина українською

Бывший главный тренер национальной сборной Италии Марчелло Липпи поделился мыслями насчет текущей ситуации вокруг футбола в Италии и Серии А.

"Меня тошнит от нынешней ситуации, она просто бесит меня. Каждый день только и слышно, что мы все заодно, но затем каждый делает что хочет, как среди научных сотрудников, так и среди политиков.

На дворе 2020 год, мы отправляем зонды на Марс, но не можем найти вакцину от коронавируса?

Почему не разрешают возобновить футбол в Италии? Сейчас все не так, как два месяца назад, когда по нам прошлось цунами. Теперь вирус не так силен, больницы теперь могут организовать свою деятельность.

В футболе столько демагогии. Это огромная индустрия, и к ней нужно относиться именно так", – поделился Марчелло Липпи для Radio Deejay.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марчелло Липпи Серия А коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...