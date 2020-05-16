Марчелло Липпи: Меня тошнит от этой ситуации. Почему не разрешают возобновить Серию А?

Бывший главный тренер национальной сборной Италии Марчелло Липпи поделился мыслями насчет текущей ситуации вокруг футбола в Италии и Серии А.

"Меня тошнит от нынешней ситуации, она просто бесит меня. Каждый день только и слышно, что мы все заодно, но затем каждый делает что хочет, как среди научных сотрудников, так и среди политиков.

На дворе 2020 год, мы отправляем зонды на Марс, но не можем найти вакцину от коронавируса?

Почему не разрешают возобновить футбол в Италии? Сейчас все не так, как два месяца назад, когда по нам прошлось цунами. Теперь вирус не так силен, больницы теперь могут организовать свою деятельность.

В футболе столько демагогии. Это огромная индустрия, и к ней нужно относиться именно так", – поделился Марчелло Липпи для Radio Deejay.