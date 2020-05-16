С 18-го мая будут возобновлены групповые тренировки в клубах Серии А

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил информацию о том, что страна переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер, которые вызвала пандемия COVID-19.

"Мы утвердили новый указ, который вступит в силу с 18-го мая и станет сигналом старта второго этапа снятия ограничений.

С понедельника люди смогут свободно перемещаться по своему региону и встречаться с друзьями, если у них нет коронавируса. Ношение масок по-прежнему приветствуется.

С 18-го мая будут возобновлены групповые футбольные тренировки. Региональные власти будут следить за соблюдением установленных правил", – заявил Джузеппе Конте.