  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. С 18-го мая будут возобновлены групповые тренировки в клубах Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С 18-го мая будут возобновлены групповые тренировки в клубах Серии А

Италия
(1 голосов)

Премьер-министр Италии подтвердил о начале второго этапа ослабления карантина

С 18-го мая будут возобновлены групповые тренировки в клубах Серии А
Новина українською

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил информацию о том, что страна переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер, которые вызвала пандемия COVID-19.

"Мы утвердили новый указ, который вступит в силу с 18-го мая и станет сигналом старта второго этапа снятия ограничений.

С понедельника люди смогут свободно перемещаться по своему региону и встречаться с друзьями, если у них нет коронавируса. Ношение масок по-прежнему приветствуется.

С 18-го мая будут возобновлены групповые футбольные тренировки. Региональные власти будут следить за соблюдением установленных правил", – заявил Джузеппе Конте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...