  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус продвинулся в переговорах по Погба
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус продвинулся в переговорах по Погба

Италия
(1 голосов)

Рабьо может стать частью сделки

Ювентус продвинулся в переговорах по Погба
Новина українською

"Ювентус" продолжает переговоры по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. "Старой синьоре" удалось существенно продвинуться в вопросе трансфера игрока, сообщает L’Equipe. Частью сделки по возвращению Поля в Турин может стать его соотечественник Адриен Рабьо.

Ранее сообщалось об интересе к Погба по стороны "Реала" и "ПСЖ".

Погба страдает от различных травм большую часть сезона, проведя на поле лишь 20 процентов от возможного игрового времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...