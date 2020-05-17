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Ювентус продвинулся в переговорах по Погба
Рабьо может стать частью сделки
"Ювентус" продолжает переговоры по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба. "Старой синьоре" удалось существенно продвинуться в вопросе трансфера игрока, сообщает L’Equipe. Частью сделки по возвращению Поля в Турин может стать его соотечественник Адриен Рабьо.
Ранее сообщалось об интересе к Погба по стороны "Реала" и "ПСЖ".
Погба страдает от различных травм большую часть сезона, проведя на поле лишь 20 процентов от возможного игрового времени.
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