Италия
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Мертенс откажется от предложений Интера и Челси, если Наполи выплатит ему бонус за переподписание контракта
Дрис готов остаться на "Сан-Паоло"
Форвард Дрис Мертенс готов остаться в "Наполи", несмотря на интерес "Челси" и "Интера".
По информации Football-Italia, 33-летний бельгиец готов остаться в нынешнем клубе, если "партенопейцы" выплатят ему солидный бонус за переподписание контракта. Речь идет о соглашении на два года.
Напомним, в июле его текущий контракт с "Наполи" истекает, так что Мертенс может вести переговорами с другими клубами уже сейчас.
В этом сезоне Мертенс отметился 12 голами и 6 результативными передачами в 28 матчах.
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