Мертенс откажется от предложений Интера и Челси, если Наполи выплатит ему бонус за переподписание контракта

Форвард Дрис Мертенс готов остаться в "Наполи", несмотря на интерес "Челси" и "Интера".

По информации Football-Italia, 33-летний бельгиец готов остаться в нынешнем клубе, если "партенопейцы" выплатят ему солидный бонус за переподписание контракта. Речь идет о соглашении на два года.

Напомним, в июле его текущий контракт с "Наполи" истекает, так что Мертенс может вести переговорами с другими клубами уже сейчас.

В этом сезоне Мертенс отметился 12 голами и 6 результативными передачами в 28 матчах.