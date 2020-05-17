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Мертенс откажется от предложений Интера и Челси, если Наполи выплатит ему бонус за переподписание контракта

Италия
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Дрис готов остаться на "Сан-Паоло"

Мертенс откажется от предложений Интера и Челси, если Наполи выплатит ему бонус за переподписание контракта
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Форвард Дрис Мертенс готов остаться в "Наполи", несмотря на интерес "Челси" и "Интера".

По информации Football-Italia, 33-летний бельгиец готов остаться в нынешнем клубе, если "партенопейцы" выплатят ему солидный бонус за переподписание контракта. Речь идет о соглашении на два года.

Напомним, в июле его текущий контракт с "Наполи" истекает, так что Мертенс может вести переговорами с другими клубами уже сейчас.

В этом сезоне Мертенс отметился 12 голами и 6 результативными передачами в 28 матчах.

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В статье: Интер (Милан) Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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