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Ювентус проявляет интерес к форварду Вулверхэмптона – The Times
Рауль Хименес летом может отправиться в Италию
"Ювентус" проявил интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Раулю Хименесу.
После своего перехода из "Бенфики" в июне 2018 Хименес забил 26 голов в 67 матчах Премьер-Лиги.
Своей игрой мексиканец, на прошлой неделе отметивший 29-летие, заинтересовал некоторые большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", хотя для "красных дьяволов" он не является приоритетной целью.
А теперь, утверждает The Times, в борьбу за Хименеса вступил и туринский "Ювентус". Чемпионы Серии А уже сделали свой запрос насчет Рауля в преддверии открытия летнего трансферного окна.
Transfermarkt оценивает мексиканца в 40 миллионов евро.