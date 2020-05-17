Ювентус проявляет интерес к форварду Вулверхэмптона – The Times

"Ювентус" проявил интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Раулю Хименесу.

После своего перехода из "Бенфики" в июне 2018 Хименес забил 26 голов в 67 матчах Премьер-Лиги.

Своей игрой мексиканец, на прошлой неделе отметивший 29-летие, заинтересовал некоторые большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", хотя для "красных дьяволов" он не является приоритетной целью.

А теперь, утверждает The Times, в борьбу за Хименеса вступил и туринский "Ювентус". Чемпионы Серии А уже сделали свой запрос насчет Рауля в преддверии открытия летнего трансферного окна.

Transfermarkt оценивает мексиканца в 40 миллионов евро.