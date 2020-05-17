Италия
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Два игрока Пармы изолированы с подозрением на COVID-19
Тесты не дали точных ответов
"Парма" прошла тест на коронавирус, сообщил официальный сайт команды.
Были протестированы порядка 60 человек, включая игроков, персонал и тренерский штаб клуба. У двух футболистов первые тесты оказались положительными, а вторые – отрицательные.
Тем не менее, руководство приняло решение изолировать двух неназванных футболистов, чтобы избежать рисков. У этих игроков нет симптомов, но они будут находиться под наблюдением.
Отметим, что в понедельник "Парма" планирует приступить к тренировочному процессу в группах.
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