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Два игрока Пармы изолированы с подозрением на COVID-19

Италия
(1 голосов)

Тесты не дали точных ответов

Два игрока Пармы изолированы с подозрением на COVID-19
Новина українською

"Парма" прошла тест на коронавирус, сообщил официальный сайт команды.

Были протестированы порядка 60 человек, включая игроков, персонал и тренерский штаб клуба. У двух футболистов первые тесты оказались положительными, а вторые – отрицательные.

Тем не менее, руководство приняло решение изолировать двух неназванных футболистов, чтобы избежать рисков. У этих игроков нет симптомов, но они будут находиться под наблюдением.

Отметим, что в понедельник "Парма" планирует приступить к тренировочному процессу в группах.

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В статье: Парма (Парма)
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