Два игрока Пармы изолированы с подозрением на COVID-19

"Парма" прошла тест на коронавирус, сообщил официальный сайт команды.

Были протестированы порядка 60 человек, включая игроков, персонал и тренерский штаб клуба. У двух футболистов первые тесты оказались положительными, а вторые – отрицательные.

Тем не менее, руководство приняло решение изолировать двух неназванных футболистов, чтобы избежать рисков. У этих игроков нет симптомов, но они будут находиться под наблюдением.

Отметим, что в понедельник "Парма" планирует приступить к тренировочному процессу в группах.