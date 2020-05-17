Все игроки Интера получили отрицательные тесты на COVID-19

Официальный сайт миланского "Интера" обьявил о том, что в клубе не виявлено заражения коронавирусом.

Все футболисты, тренерский штаб, технический персонал сдали тесты в пятницу и получили отрицательные результаты.

"Нерадзурри" ранее уже проводили тест. Тогда случаев заражения обнаружено также не было.