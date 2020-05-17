Италия
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Все игроки Интера получили отрицательные тесты на COVID-19
У "нерадзурри" все здоровы
Официальный сайт миланского "Интера" обьявил о том, что в клубе не виявлено заражения коронавирусом.
Все футболисты, тренерский штаб, технический персонал сдали тесты в пятницу и получили отрицательные результаты.
"Нерадзурри" ранее уже проводили тест. Тогда случаев заражения обнаружено также не было.
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Источник:inter.it
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