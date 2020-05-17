  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Все игроки Интера получили отрицательные тесты на COVID-19
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все игроки Интера получили отрицательные тесты на COVID-19

Италия
(1 голосов)

У "нерадзурри" все здоровы

Все игроки Интера получили отрицательные тесты на COVID-19
Новина українською

Официальный сайт миланского "Интера" обьявил о том, что в клубе не виявлено заражения коронавирусом.

Все футболисты, тренерский штаб, технический персонал сдали тесты в пятницу и получили отрицательные результаты.

"Нерадзурри" ранее уже проводили тест. Тогда случаев заражения обнаружено также не было.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
inter.it
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...