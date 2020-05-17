Кто выиграет в итоге? Семеду перейдет в Юве, Пьянич и Де Шильо - в Барсу

По информации Sport.es, "Ювентус" и "Барселона" договорились об обмене футболистами.

Правый защитник "сине-гранатовых" Нельсон Семеду перейдет в стан "зебр", а в Каталонию поедут полузащитник Миралем Пьянич и крайний латераль Маттиа Де Шильо.

Источник сообщает, что босниец и итальянец уже договорились с руководством каталонцев о контракте, а переговоры по Семеду в Турине завершат в ближайшие часы.

Сделка будет проведена в начале сезона 2020/21. Футболисты смогут доиграть текущий сезон Лиги чемпионов в своих старых клубах.