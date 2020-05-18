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AS: Сезон в Серии А под вопросом – клубы недовольны датой камбэка и медицинским протоколом

Италия
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И ждут обновления

AS: Сезон в Серии А под вопросом – клубы недовольны датой камбэка и медицинским протоколом
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Итальянские клубы пока не пришли к консенсусу с Министерством здравоохранения страны в отношении возобновления сезона. Команды должны были вернуться к тренировкам сегодня, 18 мая, но AS сообщает, что этого не было сделано.

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По информации источника, боссы "Ювентуса", "Интера" и "Лацио" решительно настроены на завершение сезона на поле, а не в кабинетах чиновников. Тем не менее, клубы крайне недовольны одним пунктом в правительственном постановлении: весь персонал клуба и футболисты должны уйти на двухнедельный карантин в том случае, если хотя бы один исполнитель сдаст положительный тест на коронавирус. Таким образом, сезон остановится в случае одного подтвержденного случая.

Издание AS отмечает, что пока неясно, возобновится ли сезон в Италии 13 июня, как это планировалось ранее. Например, директор "Удинезе" считает дату камбэка "сумасшедшей идеей", ведь Бундеслиге не хватило 7 недель тренировочного процесса, чтобы избежать эпидемии травм уже в первом туре. По информации Football Italia, клубы с нетерпением ждут обновления медицинского протокола с поправкой всех противоречивых пунктов.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии тренировка коронавирус карантин
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Источник:
AS

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