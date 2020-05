AS: Сезон в Серии А под вопросом – клубы недовольны датой камбэка и медицинским протоколом

Итальянские клубы пока не пришли к консенсусу с Министерством здравоохранения страны в отношении возобновления сезона. Команды должны были вернуться к тренировкам сегодня, 18 мая, но AS сообщает, что этого не было сделано.

По информации источника, боссы "Ювентуса", "Интера" и "Лацио" решительно настроены на завершение сезона на поле, а не в кабинетах чиновников. Тем не менее, клубы крайне недовольны одним пунктом в правительственном постановлении: весь персонал клуба и футболисты должны уйти на двухнедельный карантин в том случае, если хотя бы один исполнитель сдаст положительный тест на коронавирус. Таким образом, сезон остановится в случае одного подтвержденного случая.

???????? Confirmed: Italian PM officially gives permission for Serie A teams to resume squad training from May 18.



One step closer to that June 13 return. pic.twitter.com/RwrKsdpF9E