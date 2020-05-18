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Ювентус продлит контракт с Дибалой

Италия
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Новый контракт будет действовать до 2025 года

Ювентус продлит контракт с Дибалой
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Туринский "Ювентус" договорился о продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Как пишет источник , новое соглашение будет подписано, когда агент футболиста сможет прилететь в Италию. В настоящее время приезд агента невозможен, так как граница Италии закрыта из-за пандемии коронавируса.

Новый контракт Дибалы будет действовать до лета 2025 года. Зарплата игрока будет увеличена. Сейчас он получает € 7,5 млн в год.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 24 матча в Серии А, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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