Ювентус продлит контракт с Дибалой

Туринский "Ювентус" договорился о продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Как пишет источник , новое соглашение будет подписано, когда агент футболиста сможет прилететь в Италию. В настоящее время приезд агента невозможен, так как граница Италии закрыта из-за пандемии коронавируса.

Новый контракт Дибалы будет действовать до лета 2025 года. Зарплата игрока будет увеличена. Сейчас он получает € 7,5 млн в год.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 24 матча в Серии А, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.