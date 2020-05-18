Касерес: Болел коронавирусом 60 дней даже не зная об этом

Защитник "Фиорентины" Мартин Касерес рассказал, что долгое время коронавирус был в его организме, хотя он даже не подозревал этого.

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"Я даже не знал, что коронавирус был у меня практически 60 дней. Определенные симптомы были у меня только с 8-го по 15-е марта.

Во время одной из тренировок я почувствовал что-то в легких, мне сказали, что через 20 дней на карантине это исчезнет. Может вирус в меня влюбился. Сейчас я как новый, мой тест отрицательный", - заявил Касерес.

Остается неизвестным, когда Мартин вернется на поле - возобновлении Серии А откладывается.