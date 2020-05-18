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Спортивные мероприятия в Италии запрещены до 14-го июня - возобновление Серии А откладывается

Италия
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Главное, чтобы он был возобновлен

Спортивные мероприятия в Италии запрещены до 14-го июня - возобновление Серии А откладывается
UA-Футбол
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Серия А планировала возобновить сезон после паузы уже 13-го июня. Однако этому не суждено случиться.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ - спортивные соревнования точно не будут возобновленны до 14-го июня. Вероятно, что новой датой для Серии А может стать 20-е число.

Сейчас количество летальных исходов от коронавируса в Италии постоянно снижается - за последние сутки наименьший показатель с 9-го марта.

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В статье: Серия А коронавирус
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