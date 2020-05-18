Спортивные мероприятия в Италии запрещены до 14-го июня - возобновление Серии А откладывается

Серия А планировала возобновить сезон после паузы уже 13-го июня. Однако этому не суждено случиться.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ - спортивные соревнования точно не будут возобновленны до 14-го июня. Вероятно, что новой датой для Серии А может стать 20-е число.

Сейчас количество летальных исходов от коронавируса в Италии постоянно снижается - за последние сутки наименьший показатель с 9-го марта.