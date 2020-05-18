СМИ: Наполи готов пойти на условия Мертенса, чтобы оставить его в команде

Еще неделю назад казалось, что Дрис Мертенс покинет "Наполи" летом. Его контракт с клубом подходил к концу 30-го июня.

Читайте также Мертенс откажется от предложений Интера и Челси, если Наполи выплатит ему бонус за переподписание контракта

Однако, сейчас все не выглядит таким однозначным. Как сообщает Sportitalia, "Наполи" активизировал переговоры с форвардом и готов предложить ему выгодный контракт.

Сделка будет расчитана на три года, а зарплата 33-летнего футболиста составит 4,5 миллиона евро. Более того, он получит существенный бонус за свою подпись в контракте.

Ранее, главным претендентом на Мертенса считался "Интер".