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СМИ: Наполи готов пойти на условия Мертенса, чтобы оставить его в команде
У бельгийца нет проблем с предложениями
Еще неделю назад казалось, что Дрис Мертенс покинет "Наполи" летом. Его контракт с клубом подходил к концу 30-го июня.
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Однако, сейчас все не выглядит таким однозначным. Как сообщает Sportitalia, "Наполи" активизировал переговоры с форвардом и готов предложить ему выгодный контракт.
Сделка будет расчитана на три года, а зарплата 33-летнего футболиста составит 4,5 миллиона евро. Более того, он получит существенный бонус за свою подпись в контракте.
Ранее, главным претендентом на Мертенса считался "Интер".
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