Моратти: Трансфер Месси в Интер? Он никогда не покинет Барселону

Экс-президент миланского "Интера" Массимо Моратти рассказал о том, сможет ли экс-клуб когда-то подписать Лео Месси. Напомним, что в начале года подобные слухи имели место быть.

"Его подписание - мечта для любого клуба. Месси - лучший футболист, но я уверен, что он никогда не покинет "Барселону", - цитирует Моратти Rai Gr Parlamento.

Напомним, что контракт аргентинца с "Барселоной" истекает в 2021-м году.