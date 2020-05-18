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Моратти: Трансфер Месси в Интер? Он никогда не покинет Барселону
Аргентинец решил стать легендой только одной команды
Экс-президент миланского "Интера" Массимо Моратти рассказал о том, сможет ли экс-клуб когда-то подписать Лео Месси. Напомним, что в начале года подобные слухи имели место быть.
"Его подписание - мечта для любого клуба. Месси - лучший футболист, но я уверен, что он никогда не покинет "Барселону", - цитирует Моратти Rai Gr Parlamento.
Напомним, что контракт аргентинца с "Барселоной" истекает в 2021-м году.
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