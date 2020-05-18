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Моратти: Трансфер Месси в Интер? Он никогда не покинет Барселону

Италия
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Аргентинец решил стать легендой только одной команды

Моратти: Трансфер Месси в Интер? Он никогда не покинет Барселону
UA-Футбол
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Экс-президент миланского "Интера" Массимо Моратти рассказал о том, сможет ли экс-клуб когда-то подписать Лео Месси. Напомним, что в начале года подобные слухи имели место быть.

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"Его подписание - мечта для любого клуба. Месси - лучший футболист, но я уверен, что он никогда не покинет "Барселону", - цитирует Моратти Rai Gr Parlamento.

Напомним, что контракт аргентинца с "Барселоной" истекает в 2021-м году.

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В статье: Лионель Месси Массимо Моратти Барселона Интер (Милан)
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