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Райола: Ювентус собирался отправить Холанда в свою команду U-23

Италия
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Эрлинг – клиент Мино

Райола: Ювентус собирался отправить Холанда в свою команду U-23
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Скандальный футбольный агент Мино Райола раскрыл причину, почему норвежский форвард Эрлинг Холанд не присоединился к "Ювентусу". Его слова приводит интернет-портал Goal.com со ссылкой на La Repubblica.

"Почему Холанд не перешел в "Ювентус"? Они собирались отправить его в свою команду U-23".

Своими выступлениями за австрийский "Зальцбург" Холанд заслужил право на переход в дортмундскую "Боруссию". "Шмели" заплатили за игрока 20 миллионов евро и, похоже, Эрлинг уже отбил эти деньги – норвежец забил 13 голов за немецкую команду в 12 матчах. На выходных он расписался в воротах "Шальке" (4:0).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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