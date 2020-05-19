Райола: Ювентус собирался отправить Холанда в свою команду U-23

Скандальный футбольный агент Мино Райола раскрыл причину, почему норвежский форвард Эрлинг Холанд не присоединился к "Ювентусу". Его слова приводит интернет-портал Goal.com со ссылкой на La Repubblica.

"Почему Холанд не перешел в "Ювентус"? Они собирались отправить его в свою команду U-23".

Своими выступлениями за австрийский "Зальцбург" Холанд заслужил право на переход в дортмундскую "Боруссию". "Шмели" заплатили за игрока 20 миллионов евро и, похоже, Эрлинг уже отбил эти деньги – норвежец забил 13 голов за немецкую команду в 12 матчах. На выходных он расписался в воротах "Шальке" (4:0).