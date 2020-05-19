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Ювентус отказал Барселоне в трансфере де Лигта

Италия
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Молодой талант останется в стане туринцев

Ювентус отказал Барселоне в трансфере де Лигта
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не перейдет в "Барселону", сообщает Daily Mail.

Как пишет источник, туринцы отклонили предложение каталонцев по 20-летнему голландцу. "Барселона" надеялась подписать защитника после не самого удачного сезона в Италии, предложив "Ювентусу" 66 млн евро.

В текущем сезоне на счету де Лигта 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и заработал 4 желтые карточки.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Матейс де Лигт
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