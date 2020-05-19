Две легенды = шедевральный гол. Как Пирло помог Баджо забить один из лучших голов за свою карьеру. ВИДЕО

19 мая легендарный итальянский хавбек Андреа Пирло празднует день рождения. Сегодня ему исполняется 41 год.

Кроме того, что Андреа выиграл множество трофеев, включая Лигу Чемпионов и Чемпионат мира, важным остается тот факт, что именно он изменил суть позиции опорного полузащитника. Сейчас это не обязательно должен быть питбуль вроде Эдгара Давидса, теперь это игрок, который управляет игрой. Собственно, поэтому у Андреа соответствующие прозвища – Маэстро и Архитектор.

За свою карьеру Пирло отдал более ста голевых передач на любой вкус. Сегодня же мы вспомним одну из самых первых на самом высоком уровне. В 2001-м, когда Андреа только-только переквалифицировался из форварда в полузащитника, он помог "Брешии" вырвать ничью в игре с "Ювентусом" - после его гениального паса через полполя за четыре минуты до окончания матча отличился Роберто Баджо, который впоследствии назовет этот гол одним из лучших в его карьере.