Футболисты Лацио отказались идти на снижение зарплат

Между руководством и футболистами "Лацио" возникли разногласия во время паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, президент римского клуба Клаудио Лотито попросил игроков пойти на сокращение зарплат за март и апрель, однако те восприняли его просьбу негативно.

Функционер планирует призвать команду к этому шагу и на период с мая по июнь, если сезон в Италии не будет возобновлён. Ожидается, что стороны проведут переговоры по поводу сложившейся ситуации.

Чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что большинство клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть турнир и возобновить его 13 июня.