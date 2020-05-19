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Футболисты Лацио отказались идти на снижение зарплат

Италия
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Ожидается, что клуб уменьшит зарплату игрокам с мая по июнь

Футболисты Лацио отказались идти на снижение зарплат
Новина українською

Между руководством и футболистами "Лацио" возникли разногласия во время паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, президент римского клуба Клаудио Лотито попросил игроков пойти на сокращение зарплат за март и апрель, однако те восприняли его просьбу негативно.

Функционер планирует призвать команду к этому шагу и на период с мая по июнь, если сезон в Италии не будет возобновлён. Ожидается, что стороны проведут переговоры по поводу сложившейся ситуации.

Чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что большинство клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть турнир и возобновить его 13 июня.

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В статье: Лацио (Рим) Лацио
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