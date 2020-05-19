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Медицинский протокол в Серии А был пересмотрен - названа дата принятия решения о возобновлении чемпионата

Италия
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Некоторые требования будет существенно смягчены

Медицинский протокол в Серии А был пересмотрен - названа дата принятия решения о возобновлении чемпионата
UA-Футбол
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Как сообщает Football Italia, представители Серии А, ассоциации клубных медиков и ассоциации игроков сегодня пересмотрели медицинский протокол.

Было принято решение внести определенные поправки. Главная из них - отмена командного карантина из-за одного заражения в клубе. Если раньше игрок сдавал позитивный тест на коронавирус и весь клуб изолировался, то сейчас это касается только зараженного.

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Уже в ближайшее время, клубы Серии А начнут командные тренировки. Более того, как подтвердил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, 28-го мая будет названа дата возобновления сезона.

Ранее сообщалось, почему матчи не начнутся 13-го июня.

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В статье: Серия А коронавирус
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