Возвращение португальца. Роналду провел первую тренировку после карантина

Как сообщалось ранее, сегодня Криштиану Роналду провел свою первую тренировку после карантина.

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Официальная пресс-служба "Ювентуса" официально подтвердила это - появилось видео сегодняшнего занятия, на котором Роналду индвидуально работает с мячем.

Отметим, что уже в ближайшее время, португалец, как и другие футболисты, смогу начать работу в группах.