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Возвращение португальца. Роналду провел первую тренировку после карантина
Пока что, лишь индивидуально
Как сообщалось ранее, сегодня Криштиану Роналду провел свою первую тренировку после карантина.
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Официальная пресс-служба "Ювентуса" официально подтвердила это - появилось видео сегодняшнего занятия, на котором Роналду индвидуально работает с мячем.
Today @ JTC pic.twitter.com/LeNl1izxbV— JuventusFC (@juventusfc) May 19, 2020
Отметим, что уже в ближайшее время, португалец, как и другие футболисты, смогу начать работу в группах.
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