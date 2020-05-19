  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Возвращение португальца. Роналду провел первую тренировку после карантина
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение португальца. Роналду провел первую тренировку после карантина

Италия
(1 голосов)

Пока что, лишь индивидуально

Возвращение португальца. Роналду провел первую тренировку после карантина
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщалось ранее, сегодня Криштиану Роналду провел свою первую тренировку после карантина.

Читайте такжеРоналду возобновил тренировки

Официальная пресс-служба "Ювентуса" официально подтвердила это - появилось видео сегодняшнего занятия, на котором Роналду индвидуально работает с мячем.

Отметим, что уже в ближайшее время, португалец, как и другие футболисты, смогу начать работу в группах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...