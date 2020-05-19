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Интер активизировал переговоры с Кавани

Италия
(1 голосов)

Все из-за неопределенности Мертенса

Интер активизировал переговоры с Кавани
UA-Футбол
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Миланский "Интер" продолжает поиски нового нападающего. Казалось, что трансфер Мертенса практически согласован, но бельгиец "сорвался с крючка".

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По информации авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянцы активизировали другие переворы. Теперь их цель - выиграть борьбу за Эдинсона Кавани.

Долгое время его хочет подписать "Атлетико", но ключевое решение уругваец не принял. Единственное, что точно известно - он уйдет из "ПСЖ" по окончанию сезона.

На данный момент, на счету Кавани 7 голов и 3 голевые передачи в 22 матчах.

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В статье: Эдинсон Кавани Интер (Милан) Дрис Мертенс ПСЖ
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