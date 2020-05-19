Интер активизировал переговоры с Кавани

Миланский "Интер" продолжает поиски нового нападающего. Казалось, что трансфер Мертенса практически согласован, но бельгиец "сорвался с крючка".

По информации авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянцы активизировали другие переворы. Теперь их цель - выиграть борьбу за Эдинсона Кавани.

Долгое время его хочет подписать "Атлетико", но ключевое решение уругваец не принял. Единственное, что точно известно - он уйдет из "ПСЖ" по окончанию сезона.

На данный момент, на счету Кавани 7 голов и 3 голевые передачи в 22 матчах.