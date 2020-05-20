Шевченко и Каладзе – в символической сборной игроков Серии А из Восточной Европы

Экс-нападающий сборной Украины, киевского "Динамо", итальянского "Милана" и лондонского "Челси" Андрей Шевченко попал в символическую сборную Серии А, которая была составлена из восточноевропейских исполнителей. Интернет-портал Football Italia также включил в команду грузинского защитника Кахабера Каладзе. Целиком сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Самир Ханданович ("Удинезе", "Интер"; Словения);

Защитники: Кахабер Каладзе ("Милан", "Дженоа"; Грузия), Кристиан Киву ("Рома", "Интер"; Румыния), Синиша Михайлович ("Рома", "Сампдория", "Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия);

Полузащитники: Звонимир Бобан ("Милан"; Югославия/Хорватия), Деян Станкович ("Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия), Владимир Югович ("Сампдория", "Ювентус", "Лацио", "Интер"; Югославия/Сербия), Павел Недвед ("Лацио", "Ювентус"; Чехия), Деян Савичевич ("Милан"; Югославия/Черногория), Збигнев Бонек ("Ювентус", "Рома"; Польша);

Нападающий: Андрей Шевченко ("Милан"; Украина).

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Бывший украинский форвард получил следующую характеристику:

"Можно только представить, чего он еще мог достичь, если бы он не перешел в "Челси" в 2006 году. До переезда в Лондон Шевченко уже выиграл все с "Миланом", включая Скудетто, Лигу чемпионов и Золотой мяч-2004. Он забил 176 голов более чем 300 матчах за "россонери". Шевченко считается одним из самых сильных нападающих, которых когда-либо видел футбол: быстрый, мощный, технически одаренный и способный забить из любой точки футбольного поля. Андрей был просто неудержим в свои миланские годы".

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