Индзаги подпишет новый контракт с Лацио

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги в ближайшее время подпишет новый контракт с римским клубом. Стороны договорились о продлении сотрудничества до конца сезона-2022/2023, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководству "Лацио" осталось согласовать незначительные детали с Индзаги. По новому договору зарплата 44-летнего специалиста будет составлять € 2,5 млн в год плюс бонусы.

Симоне возглавляет "Лацио" с 2016 года. До этого он в течение шести лет работал с молодёжной командой римлян. В качестве футболиста Индзаги выступал за "орлов" с 1999 по 2010 год.

"Лацио" занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда Индзаги отстаёт от туринского "Ювентуса" всего на одно очко.