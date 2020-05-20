  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сане готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Баварию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сане готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Баварию

Италия
(1 голосов)

Игрок намерен покинуть стан горожан

Сане готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Баварию
Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Зане хочет перейти в "Баварию" и готов пойти на уступки ради осуществления сделки.

По информации Sport Bild, 24-летний игрок выразил готовность снизить требования по зарплате на 30 процентов, чтобы трансфер состоялся. Этот шаг связан с влиянием паузы из-за коронавируса на футбольный рынок.

Напомним, Зане был близок к переходу в "Баварию" ещё прошлым летом, однако в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя на несколько месяцев. В дальнейшем сообщалось, что "Бавария" продолжает вести переговоры с "Манчестер Сити" по форварду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...