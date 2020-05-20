Сане готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Баварию

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Зане хочет перейти в "Баварию" и готов пойти на уступки ради осуществления сделки.

По информации Sport Bild, 24-летний игрок выразил готовность снизить требования по зарплате на 30 процентов, чтобы трансфер состоялся. Этот шаг связан с влиянием паузы из-за коронавируса на футбольный рынок.

Напомним, Зане был близок к переходу в "Баварию" ещё прошлым летом, однако в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя на несколько месяцев. В дальнейшем сообщалось, что "Бавария" продолжает вести переговоры с "Манчестер Сити" по форварду.