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Сане готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Баварию
Игрок намерен покинуть стан горожан
Форвард "Манчестер Сити" Лерой Зане хочет перейти в "Баварию" и готов пойти на уступки ради осуществления сделки.
По информации Sport Bild, 24-летний игрок выразил готовность снизить требования по зарплате на 30 процентов, чтобы трансфер состоялся. Этот шаг связан с влиянием паузы из-за коронавируса на футбольный рынок.
Напомним, Зане был близок к переходу в "Баварию" ещё прошлым летом, однако в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя на несколько месяцев. В дальнейшем сообщалось, что "Бавария" продолжает вести переговоры с "Манчестер Сити" по форварду.