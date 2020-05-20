Милан прошел тест на коронавирус - все игроки оказались здоровы

Итальянские клубы вновь проходят обследования на коронавирус. Это обязательный шаг перед возобновлением групповых тренировок.

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Как сообщает Sky Sport Italia, сегодня все футболисты "Милана" проходили тест. Сообщается, что положительных результатов обнаружено не было - все члены коллектива здоровы.

Напомним, что директор "Милана" Паоло Мальдини несколько месяцев назад излечился от COVID-19.