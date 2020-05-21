Интер готов платить Кавани 5 миллионов евро в год

"Интер" проявляет интерес к нападающему "ПСЖ" Эдинсону Кавани, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, "нерадзурри" готовы предложить 33-летнему уругвайцу зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Сообщается, что итальянский клуб был готов предложить ту же сумму Дрису Мертенсу из "Наполи", однако тот предпочел принять предложение своей нынешней команды. По нынешнему контракту с "ПСЖ", действующему до конца июня этого года, Кавани получает около 16 миллионов евро.

На счету Кавани 7 голов и 3 результативных передачи в 22 матчах за "ПСЖ" в сезоне-2019/20.