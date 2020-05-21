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Агуэро может перейти в Интер

Италия
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Руководство итальянского клуба интересуется игроком

Агуэро может перейти в Интер
Новина українською

Миланский "Интер" рассматривает нападающего сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в качестве замены соотечественнику Лаутаро Мартинесу, сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

По данным источника, аргентинец может покинуть стан "горожан" из-за исключения клуба из еврокубков на два года. Сообщается, что в случае перехода Лаутаро в "Барселону" руководство "Интера" попытается заполучить Агуэро.

В нынешнем сезоне Серхио провёл 30 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, стал автором 23 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действителен до 30 июня 2021 года.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити
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