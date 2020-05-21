  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Стракоша: Мы верим, что Лацио сможет завоевать Скудетто
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стракоша: Мы верим, что Лацио сможет завоевать Скудетто

Италия
(1 голосов)

Главное, чтобы возобновили сезон

Стракоша: Мы верим, что Лацио сможет завоевать Скудетто
UA-Футбол
Новина українською

Вратарь итальянского "Лацио" Томас Стракоша рассказал о том, что его команда верит в свою победу в чемпионате Италии.

Читайте такжеПолузащитник Лацио рассказал, когда клуб начал мечтать о Скудетто

"У меня было небольшое повреждение, но сейчас все хорошо. Мы все с нетерпением ждем, когда сезон будет возобновлен. Футболисты хотят играть в футбол и быть счастливыми.

Мы мечтали об успехе и благодаря этому сейчас занимаем второе место. Изначально мы хотели попасть в Лигу Чемпионов, но сейчас верим, что сможем завоевать Скудетто", - заявил албанский вратарь.

"Лацио" всего лишь на один пункт отстает от "Ювентуса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Томас Стракоша
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...