Стракоша: Мы верим, что Лацио сможет завоевать Скудетто

Вратарь итальянского "Лацио" Томас Стракоша рассказал о том, что его команда верит в свою победу в чемпионате Италии.

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"У меня было небольшое повреждение, но сейчас все хорошо. Мы все с нетерпением ждем, когда сезон будет возобновлен. Футболисты хотят играть в футбол и быть счастливыми.

Мы мечтали об успехе и благодаря этому сейчас занимаем второе место. Изначально мы хотели попасть в Лигу Чемпионов, но сейчас верим, что сможем завоевать Скудетто", - заявил албанский вратарь.

"Лацио" всего лишь на один пункт отстает от "Ювентуса".