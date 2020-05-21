В Ювентусе нет больных коронавирусом - клуб готовится возобновить полноценные тренировки

Футболисты "Ювентуса" прошли тест на коронавирус.

По официальным данным, нет ни одного заболевшего. В ближайшее время команда Маурицио Сарри сможет начать командные тренировки. Также отметим, что период самоизоляции закончен для Рабио и Игуаина.

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Крайне вероятно, что матчи Серии А будут возобновленны 20-го июня.