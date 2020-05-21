  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В Ювентусе нет больных коронавирусом - клуб готовится возобновить полноценные тренировки
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ювентусе нет больных коронавирусом - клуб готовится возобновить полноценные тренировки

Италия
(1 голосов)

Ситуация налаживается

В Ювентусе нет больных коронавирусом - клуб готовится возобновить полноценные тренировки
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты "Ювентуса" прошли тест на коронавирус.

По официальным данным, нет ни одного заболевшего. В ближайшее время команда Маурицио Сарри сможет начать командные тренировки. Также отметим, что период самоизоляции закончен для Рабио и Игуаина.

Читайте такжеВсе на месте: Игуаин прибыл в Италию и две недели проведет на карантине

Крайне вероятно, что матчи Серии А будут возобновленны 20-го июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Адриен Рабио коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...