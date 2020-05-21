Бьелса может вернуться в Италию - его хотят заполучить два клуба

Марсело Бьелса может покинуть "Лидс" этим летом. Об этом передает L’Arena.

Есть вероятность, что он вернется в Серию А. По данным источника, ему предлагают контракт "Верона" и "Фиорентина". Также отмечается, что руководство "фиалок" готово предоставить ему комфортные условия для работы.

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Сейчас Бьелса успешно тренирует "Лидс". - у его команды отличные шансы выйти в АПЛ.