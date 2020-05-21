Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бьелса может вернуться в Италию - его хотят заполучить два клуба
Но ведь у него и в Англии дела идут неплохо
Марсело Бьелса может покинуть "Лидс" этим летом. Об этом передает L’Arena.
Есть вероятность, что он вернется в Серию А. По данным источника, ему предлагают контракт "Верона" и "Фиорентина". Также отмечается, что руководство "фиалок" готово предоставить ему комфортные условия для работы.
Читайте такжеЛидс не планирует отпускать Бьелсу
Сейчас Бьелса успешно тренирует "Лидс". - у его команды отличные шансы выйти в АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...