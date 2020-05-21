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Кьеллини: Укус Суареса? Я тоже играю как сукин сын и горжусь этим

Италия
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Кьеллини: Укус Суареса? Я тоже играю как сукин сын и горжусь этим
UA-Футбол
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Итальянский защитник Джорджо Кьеллини в своей автобиографии вспомнил момент, когда его укусил Луис Суарес на чемпионате мира-2014.

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"Я восхищаюсь Суаресом, ведь если он бросит свои выходки, то станет обычным игроком. Ничего страшного в тот день не случилось. Я тогда очень плотно играл против Кавани. И внезапно понял, что меня укусили в плечо.

Луис и я похожи, мне нравятся такие нападающие. Я позвонил ему через пару дней и сказал, что ему не нужно извиняться. Я тоже играю как сукин сын и горжусь этим. Спортивная злость - часть игры", - написал Кьеллини.

После этого эпизода Суарес был дисквалифицирован на 4 месяца - это был его не первый укус.

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В статье: Италия Джорджо Кьеллини Луис Суарес Уругвай
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