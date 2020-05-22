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Санчес, Рабьо, Годин, Пасторе и еще 7 игроков попали в сборную худших трансферов Серии А
Подборка аутсайдеров
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило символическую сборную самых неудачных трансферов клубов Серии А в период с 2018 по 2020 год.
Команда "играет" по тактической схеме 4-4-3, ее общая трансферная стоимость оценивается в 221 миллион евро.
Сборная выглядит следующим образом: голкипер "Наполи" Алекс Мерет (€ 30 млн); квартет обороны в лице Леонардо Спинаццолы ("Рома", € 23,5 млн), Диего Годин ("Интер", € 5 млн), Денис Вавро ("Лацио", € 10 млн) и Антонио Барреки ("Дженоа", € 10 млн); средняя линия с Лукасом Пакетой ("Милан", € 30 млн), Адриеном Рабьо ("Ювентус", € 20 млн), Хавьером Пасторе ("Рома", € 10 млн); тройку в атаке составили Симоне Верди ("Торино", € 20 млн), Алексис Санчес ("Интер", € 27,5 млн) и Ирвинг Лосано ("Наполи", € 35 млн).
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