Италия
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Бывший тренер Интера умер в возрасте 81 года
В прошлом году он перенес инсульт
Известный итальянский тренер Луиджи Симони умер в возрасте 81 года, пишет La Gazzetta dello Sport.
В июне прошлого года Симони перенес инсульт. С тех пор он сражался за свое здоровье, но так и не смог восстановиться.
В качестве футболиста Симони выступал за "Мантову", "Наполи", "Торино", "Ювентус", "Брешию" и "Дженоа", а также тренировал многие итальянские клубы, включая "Наполи" и "Интер". В 1998 году Симони привел миланский клуб к победе в Кубке УЕФА.
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