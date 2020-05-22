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Бывший тренер Интера умер в возрасте 81 года

Италия
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В прошлом году он перенес инсульт

Бывший тренер Интера умер в возрасте 81 года
Новина українською

Известный итальянский тренер Луиджи Симони умер в возрасте 81 года, пишет La Gazzetta dello Sport.

В июне прошлого года Симони перенес инсульт. С тех пор он сражался за свое здоровье, но так и не смог восстановиться.

В качестве футболиста Симони выступал за "Мантову", "Наполи", "Торино", "Ювентус", "Брешию" и "Дженоа", а также тренировал многие итальянские клубы, включая "Наполи" и "Интер". В 1998 году Симони привел миланский клуб к победе в Кубке УЕФА.

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В статье: Интер (Милан) Луиджи Симони
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