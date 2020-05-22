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Эмре Джан: Роналду - настоящий лидер и победитель по своему характеру
Португалец действительно ненавидит проигрывать
Эмре Джан, успевший поиграть в Криштиану Роналду в "Ювентусе", рассказал о главных преимуществах португальца.
"Роналду - лидер и победитель. Это в его характере. К тому же, он никогда не перестает тренироваться. Когда он проигрывает, то всегда долго злится.
С другой стороны, он никогда не скрывает радости после своих побед. К тому же, иногда он любит поиздеваться над проигравшими", - цитирует полузащитника Bild.
Отметим, что зимой этого года Джан перестал играть рядом с Роналду, подписав контракт с "Боруссией".
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