Эмре Джан: Роналду - настоящий лидер и победитель по своему характеру

Эмре Джан, успевший поиграть в Криштиану Роналду в "Ювентусе", рассказал о главных преимуществах португальца.

"Роналду - лидер и победитель. Это в его характере. К тому же, он никогда не перестает тренироваться. Когда он проигрывает, то всегда долго злится.

С другой стороны, он никогда не скрывает радости после своих побед. К тому же, иногда он любит поиздеваться над проигравшими", - цитирует полузащитника Bild.

Отметим, что зимой этого года Джан перестал играть рядом с Роналду, подписав контракт с "Боруссией".