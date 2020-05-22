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Анчелотти: Зидан изменил мое видение футбола

Италия
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Благодаря французу "Ювентус" начал перестраиваться

Анчелотти: Зидан изменил мое видение футбола
UA-Футбол
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Итальянский тренер Карло Анчелотти признался, что после прихода Зинедина Зидана в "Ювентус", он принял решение изменить стиль игры.

"С ним я решил изменить свое представление о футболе. Он первый игрок, который предоставил возможность играть по-другому. С ним я мог играть 3-4-1-2, где он был десяткой, а впереди были Дель Пьеро и Индзаги.

Зидан изменил мой взгляд на футбол. До него я играл только в 4-4-2, а потом старался дать ему позицию, где он будет чувствовать себя комфортно. В "Ювентусе" у меня был отличный период", - приводит слова Карло Sky Sports.

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Отметим, что Карло также сыграл важную роль в жизни Зидана, когда он делал первые шаги в качестве тренера. Француз был ассистентом итальянца в "Реале", после чего занял пост главного наставника и трижды подряд выиграл Лигу Чемпионов.

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В статье: Карло Анчелотти Ювентус (Турин) Зинедин Зидан
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