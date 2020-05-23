Италия
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Сборная сезона Серии А по версии FIFA 20. Два напарника Малиновского получили 96
Лучший - Криштиану Роналду. Рейтинг португальца - 99
EA Sports обьявила свою символическую сборную сезона в Серии А. Символические карточки футболистов уже доступны в FIFA 20.
Вашему вниманию ТОП-10 игроков текущей кампании в футбольном симуляторе:
- Криштиану Роналду — "Пьемонте Кальчо" (виртуальное название "Ювентуса") (ОБЩ 99)
- Луис Альберто — "Лацио" (ОБЩ 97)
- Лаутаро Мартинес — "Интер" (ОБЩ 96)
- Чиро Иммобиле — "Лацио" (ОБЩ 96)
- Йосип Иличич — "Аталанта" (ОБЩ 96)
- Алехандро Гомес — "Аталанта" (ОБЩ 96)
- Стефан Де Врей — "Лацио" (ОБЩ 95)
- Войцех Щенсный — "Пьемонте Кальчо" (ОБЩ 95)
- Крис Смоллинг — "Рома" (ОБЩ 94)
- Самир Ханданович — "Интер" (ОБЩ 94)
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