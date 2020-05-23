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Сборная сезона Серии А по версии FIFA 20. Два напарника Малиновского получили 96

Италия
(2 голосов)

Лучший - Криштиану Роналду. Рейтинг португальца - 99

Сборная сезона Серии А по версии FIFA 20. Два напарника Малиновского получили 96
Новина українською

EA Sports обьявила свою символическую сборную сезона в Серии А. Символические карточки футболистов уже доступны в FIFA 20.

Вашему вниманию ТОП-10 игроков текущей кампании в футбольном симуляторе:

  1. Криштиану Роналду — "Пьемонте Кальчо" (виртуальное название "Ювентуса") (ОБЩ 99)
  2. Луис Альберто — "Лацио" (ОБЩ 97)
  3. Лаутаро Мартинес — "Интер" (ОБЩ 96)
  4. Чиро Иммобиле — "Лацио" (ОБЩ 96)
  5. Йосип Иличич — "Аталанта" (ОБЩ 96)
  6. Алехандро Гомес — "Аталанта" (ОБЩ 96)
  7. Стефан Де Врей — "Лацио" (ОБЩ 95)
  8. Войцех Щенсный — "Пьемонте Кальчо" (ОБЩ 95)
  9. Крис Смоллинг — "Рома" (ОБЩ 94)
  10. Самир Ханданович — "Интер" (ОБЩ 94)
Сборная сезона Серии А по версии FIFA 20. Два напарника Малиновского получили 96 - изображение 1

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В статье: Крис Смоллинг Криштиану Роналду Самир Ханданович Чиро Иммобиле Алехандро Гомес Луис Альберто Серия А Йосип Иличич Стефан де Врей Войцех Щенсны Лаутаро Мартинес FIFA 20
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